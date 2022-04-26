Польша назвала дату полной остановки поставок газа из России

Польские компании PGNiG и Gaz-System заявили о получении от российского «Газпрома» информации о полной остановке поставок газа в республику со среды, 27 апреля.

«26 апреля „Газпром“ сообщил PGNiG о намерении полностью приостановить поставки по Ямальскому контракту с началом контрактных суток 27 апреля», — привела газета «Известия» опубликованное сообщение.

Как пояснили PGNiG и оператор польской сети газопроводов Gaz-System, сейчас все поставки потребителям осуществляются в соответствии с их спросом. Компании отметили, что контролируют ситуацию, а также готовятся к разным сценариям.

О прекращении поставок в рамках Ямальского контракта, ранее 26 апреля сообщил польский ресурс Onet. Позже «Газпром» не подтвердил остановку поставок газа в Польшу, в компании уточнили, что Варшава 26 апреля должна заплатить за поставки по новому порядку платежей.

До этого в Польше заявляли о собственных санкциях против «Газпрома». Страна отказалась оплачивать российский газ в рублях. Как подчеркнуло польское правительство, все риски такого решения оценили и подготовились к прекращению импорта топлива.