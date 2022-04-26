«Газпром» опроверг приостановку поставок газа в Польшу

«Газпром» не приостанавливал поставки газа в Польшу, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на компанию. За голубое топливо страна обязана заплатить 26 апреля в соответствии с новым порядком платежей.

Ранее в Польше заявили о собственных санкциях против «Газпрома» и отказались оплачивать поставляемый из РФ газ в рублях. Польское правительство подчеркнуло, что в стране оценили все риски такого решения и подготовились к прекращению импорта топлива.

СМИ писали, что Польша уже прекратила получать газ из РФ. По данным европейских газотранспортных операторов, писал «Интерфакс», подачу топлива в страну по газопроводу «Ямал — Европа» приостановили рано утром 26 апреля.

Польский ресурс Onet оценил ситуацию именно как остановку поставок, заметив, что 22 апреля истек срок расчетов за газ в рублях.