Польша может передать Украине советские самолеты в обмен на новые из США

Польша может предоставить Украине самолеты, оставшиеся в стране со времен СССР, если США в обмен поставят многофункциональные истребители F-16. Об этом написала газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве.

«Изучается сделка, по условиям которой Польша отправит на Украину самолеты советской эпохи, а затем получит взамен от США истребители F-16», — сообщила газета.

О поставке самолетов на Украину попросил президент страны Владимир Зеленский. Украинский лидер заявил — если США не смогут закрыть небо над страной, то «достаньте мне хотя бы самолеты».

США отказались поставлять боевые самолеты на Украину, опасаясь прямой конфронтации с Россией.

Также Словакия заявила, что не отправит воздушную технику украинцам, потому что не может оставить государство без этого важного элемента защиты.