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    06 марта 2022, 07:34

    Польша может передать Украине советские самолеты в обмен на новые из США

    WSJ: Польша изучит возможность передачи Украине военных самолетов

    Максим Зинкин

    Польша может предоставить Украине самолеты, оставшиеся в стране со времен СССР, если США в обмен поставят многофункциональные истребители F-16. Об этом написала газета Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве.

    «Изучается сделка, по условиям которой Польша отправит на Украину самолеты советской эпохи, а затем получит взамен от США истребители F-16», — сообщила газета.

    О поставке самолетов на Украину попросил президент страны Владимир Зеленский. Украинский лидер заявил — если США не смогут закрыть небо над страной, то «достаньте мне хотя бы самолеты».

    США отказались поставлять боевые самолеты на Украину, опасаясь прямой конфронтации с Россией.

    Также Словакия заявила, что не отправит воздушную технику украинцам, потому что не может оставить государство без этого важного элемента защиты.