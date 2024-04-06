Мир 06 апреля 2024, 01:09 Полянский рассказал об обстановке в СБ ООН при землетрясении в Нью-Йорке Полянский: землетрясение во время Совбеза ООН в Нью-Йорке ощущалось прилично РИА «Новости»

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Заминка, с которой начали выступление в Совете безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, была связана с землетрясением, случившемся за полчаса до начала собрания. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«Для тех, кто заинтересовался заминкой, с которой началось наше выступление. Она была связана с землетрясением, произошедшим примерно за полчаса до этого», — написал он.

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Полянский отметил, что Нью-Йоркская система экстренных оповещений начала рассылать на мобильные телефоны предупреждения о земляных толчках только в момент выступления России. Вибрации под землей «ощущались прилично», некоторые из присутствующих в зале были готовы выбежать из помещения.

Ранее стало известно, что работу международных аэропортов в Нью-Йорке приостановили из-за землетрясения. Специалисты провели проверку воздушных гаваней на возможные повреждения.

Подземные толчки магнитудой 5,1 начались в штате Нью-Джерси 5 апреля. Главу США Джо Байдена проинформировали о произошедшем.