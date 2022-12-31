Мир 31 декабря 2022, 22:18 Полиция в Стамбуле усилила меры безопасности в новогоднюю ночь Полицейские в Стамбуле усилили меры безопасности в ночь на 1 января Pixabay

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В центре Стамбула в новогоднюю ночь усилили меры безопасности. Полицейские дежурят практически на каждой улице, в том числе на популярной у туристов площади Таксим и улице Истикляль, сообщило РИА «Новости».

Силовики проверяют пешеходов, просят открыть сумки и рюкзаки. Кроме того, дорожная полиция останавливает для проверок автомобили. Накануне в турецком городе Айдын в местном ресторане прогремел взрыв. В результате теракта погибли семь человек, еще пять получили ранения.

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По данным министерства юстиции Турции, правоохранители задержали пять человек. Их подозревают в подготовке и осуществлении террористического акта.

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30 декабря в Измире произошло еще одно ЧП — рухнул башенный кран. Жертвами стали пять человек, двое получили травмы.