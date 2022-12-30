Происшествия 30 декабря 2022, 16:51 Ресторан взорвался в Турции — СМИ Anadolu: семь человек погибли в результате взрыва в ресторане в Турции

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В одном из ресторанов города Айдын на западе Турции прогремел взрыв. Жертвами происшествия стали семь человек, сообщило агентство Anadolu.

Взрыв в заведении случился в 15:30 (совпадает с московским). На место тут же прибыли сотрудники экстренных служб. Правоохранители и спасатели осмотрели здание ресторана. В помещении обнаружили нескольких пострадавших и погибших. В результате взрыва скончались семь человек, рассказал глава Айдына Хусейн Аксой.

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Он уточнил, что один находившийся в заведении получил серьезные травмы и сейчас в тяжелом состоянии. Власти уточняют информацию о пострадавших, медики оказывают им помощь.

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В результате взрыва пострадали пять человек, уточнил чуть позже Хусейн Аксой. По его словам, взрыв произошел во время замены газовых труб, сообщила газета Milliyet.

«Пять человек получили ранения, один из них — серьезные. Погибли семь человек. Взрыв произошел из-за утечки [газа] во время замены трубы», — отметил глава Айдына.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают осмотр здания, специалисты устанавливают причину ЧП.