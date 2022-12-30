Происшествия 30 декабря 2022, 19:28 Башенный кран рухнул в Турции — СМИ Sabah: пять человек погибли из-за упавшего башенного крана в Измире Maks Key / Unsplash

Читать 360tv в

Строительный башенный кран рухнул вечером 30 декабря в Измире, сообщило издание Sabah. По предварительным данным, жертвами ЧП стали пять человек, еще двое получили травмы.

Обрушение крана произошло при строительстве гостиницы в районе Борнова. О гибели пяти людей сообщил губернатор Измира Явуз Селим Кешгер.

Реклама

«К сожалению, пять наших граждан погибли в результате несчастного случая, который произошел во время работ по модернизации крана на строительстве в районе Борнова», — отметил он.

Реклама

На месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели разбирают завалы и проверяют, нет ли других пострадавших. Раненых увезли в больницу, городская прокуратура начала проверку исполнения требований безопасности при проведении высотных работ.

Днем 30 декабря в городе Айдын на западе Турции случился взрыв. При проведении работ случилась утечка газа из трубы в одном из местных ресторанов. В результате погибли семь человек. Городские власти сообщили о госпитализации пятерых пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии.