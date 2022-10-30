Полиция установила личности 140 из 151 погибшего в давке в центре Сеула | 360°

Мир 30 октября 2022, 07:55 Полиция установила личности 140 из 151 погибшего в давке в центре Сеула KBS: полиция установила личности 97 женщин и 54 мужчины, погибших в давке в центре Сеула РИА «Новости» / РИА "Новости"

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Корейская полиция установила личности 140 из 151 из погибших в давке, которая произошла во время празднования Хэллоуина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал KBS.

Трагическое происшествие произошло в одном из центров ночной жизни столицы страны — районе Итхэвон.

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В сообщении отмечается, что пострадали 82 человека, в том числе гражданка РФ. Всего погибли 97 женщин и 54 мужчины, большинство из них младше 30 лет.

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Ранее сообщалось, что во время давки одна россиянка погибла, еще одна получила травмы. В стране объявлен национальный траур, который продлится до 5 ноября.

Давка произошла 29 октября. Предполагается, что причиной трагедии мог стать факт появления знаменитости, который, по данным местных СМИ, был замечен в одном из заведений. На празднование Хэллоуина в районе собрались более 100 тысяч человек.