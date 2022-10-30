Россиянка погибла во время давки в Сеуле | 360°

Мир 30 октября 2022, 05:58 Россиянка погибла во время давки в Сеуле Посольство России: во время давки в Сеуле одна россиянка погибла и одна пострадала Pxhere

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Во время давки в Сеуле погибла одна россиянка, еще одна пострадала. Об этом РИА «Новости» сообщили в посольстве России в Южной Корее.

«Одна россиянка погибла, еще одна находится в больнице. Мы находимся в контакте с сестрой пострадавшей, данные погибшей девушки ожидаем от полиции», — отметили дипломаты.

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В российском диппредставительстве выразили соболезнования семьям погибших. Пострадавшим дипломаты пожелали скорейшего выздоровления.

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По последним данным, при происшествии погиб 151 человек, пострадали еще 82. Как отмечается, среди жертв ЧП 19 иностранцев. В основном, это граждане стран Юго-Восточной Азии.

В связи с произошедшим президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил национальный траур. Происшествие он назвал «трагедией, которая не должна была произойти». Юн Сок Ель пообещал сделать все для выяснения причин ситуации и предотвращения подобных случаев в будущем.

Давка на прогулочной улице Итхэвон в Сеуле произошла накануне, 29 октября. Причиной происшествия, по данным местных СМИ, могло стать появление знаменитого исполнителя в одном из расположенных в переулке баров. Имя звезды не называется. В общей сложности в этом районе города в субботу собрались свыше 100 тысяч человек.