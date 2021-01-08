Полиция Капитолия опровергла данные о смерти пострадавшего полицейского

В полиции Капитолия уточнили, что несколько полицейских были ранены, некоторых госпитализировали, но ни один из них не скончался, пишет РИА «Новости».

Несколько часов назад телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что пострадавший в ходе беспорядков у здания Капитолия в Вашингтоне сотрудник полиции скончался.

Жертвами штурма стали четыре человека. Одна женщина умерла в больнице, куда была доставлена с огнестрельным ранением. В нее выстрелил полицейский. Он пытался остановить женщину перед залом заседаний. Еще один молодой человек умер после падения со строительных лесов, когда пытался проникнуть в здание Капитолия. Данные по двум другим погибшим пока уточняются.

Действующий президент США Дональд Трамп осудил штурм Капитолия в Вашингтоне. Он отметил, что участники захвата здания «заплатят за свои действия». Трамп также заявил, что в ближайшее время намерен сконцентрироваться на мирной передаче власти Джо Байдену. Но при этом добавил, что его штаб продолжит использовать все юридические возможности для оспаривания итогов голосования.

В среду, 6 января, сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Они захватили здание Конгресса и сорвали заседание по утверждению результатов голосования коллегии выборщиков.