Скончался пострадавший в ходе беспорядков у Капитолия полицейский

По данным телеканала, офицер полиции стал пятым человеком, погибшим в результате беспорядков, произошедших в Вашингтоне 6 января.

Одна женщина умерла в больнице, куда была доставлена с огнестрельным ранением. В нее выстрелил полицейский, который пытался остановить ее перед залом заседаний. Еще один молодой человек скончался после падения со строительных лесов, когда пытался проникнуть внутрь здания. Информация еще по двум погибшим пока уточняются.

В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Они захватили здание Конгресса и сорвали заседание по утверждению результатов голосования коллегии выборщиков. Избранный президент США Джо Байден назвал события в Капитолии хаосом, который наступил в результате нападок Трампа на демократию. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить действующего лидера страны от власти в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США. В противном случае, по ее словам, Конгресс может приступить к импичменту.