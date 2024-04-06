Мир 06 апреля 2024, 11:39 Полиция Эквадора взяла штурмом мексиканское посольство в Кито Reuters: в Эквадоре арестовали бывшего вице-президента Гласа Marcos Pin/XinHua / Global Look Press

Читать 360tv в

Эквадорская полиция взяла штурмом посольство Мексики в Кито и задержала бывшего вице-президента Хорхе Гласа, который укрывался в здании дипмиссии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Арест политика подтвердило руководство Эквадора. Администрация президента Даниэля Нобоа заявила, что Гласа приговорили к тюремному заключению и передали «в распоряжение компетентных властей», так как предложение Мексики о предоставлении ему убежища было незаконным.

Реклама

В издании указали, что задержанный занимал должность вице-президента Эквадора при правительстве Рафаэля Корреа в период с 2013 по 2017 годы.

Во время силового захвата посольства пострадали дипломаты. После штурма диппредставительства лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил приостановить дипотношения с Эквадором.

По его словам, Глас запрашивал у мексиканской стороны убежище. Своим вторжением на территорию посольства эквадорские власти посягнули на суверенитет Мексики и нарушили международное право, добавил Обрадор.