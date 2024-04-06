Мир 06 апреля 2024, 08:30 Мексика приостановила дипломатические отношения с Эквадором Президент Мексики Обрадор объявил о приостановке дипотношений с Эквадором IMAGO/CÃ�sar MuÃ�oz / Global Look Press

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Мексика временно оборвала дипломатические отношения с Эквадором после вторжения эквадорской полиции в дипмиссию в Кито и задержания бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа. Решение о приостановке отношений принял мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, об этом он сообщил в соцсети Х.

По его словам, он получил сообщение главы МИД Алисии Барсене о том, что Эквадор нарушил международное право и суверенитет Мексики. Эквадорская полиция задержала вице-президента Гласа, который являлся беженцем и просил убежища из-за преследований, подчеркнул он.

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«Я поручил нашему министру выступить с заявлением по поводу этого авторитарного акта, действовать в рамках закона и немедленно объявить о приостановке дипломатических отношений с правительством Эквадора», — указал мексиканский лидер.

МИД Мексики подтвердил, что при штурме посольства в Кито пострадали дипломаты. Полиция арестовала бывшего вице-президента Эквадора, обвиненного в коррупции. Политик уже был судим за аналогичное преступление и отбывал наказание в тюрьме с 2017 по 2022 год.