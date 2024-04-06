Мир 06 апреля 2024, 08:26 Дипломаты получили травмы во время штурма мексиканского посольства в Эквадоре МИД Мексики: дипломаты пострадали во время штурма посольства в Эквадоре IMAGO/BORIS ROMOLEROUX / Global Look Press

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Мексиканские дипломаты в Эквадоре получили травмы во время штурма посольства, когда силовики ворвались для ареста укрывающегося эквадорского экс-вице-президента. Об этом сообщила министерств иностранных дел страны Алисия Барсена в соцсети Х.

«В ходе консультаций с президентом Лопесом Обрадором, учитывая вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и травмы, полученные мексиканским дипломатическим персоналом в Эквадоре, Мексика объявляет о немедленном разрыве дипломатических отношений с Эквадором», — написала она.

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Ранее власти Эквадора задержали бывшего вице-президента Хорхе Гласа, который находился в посольстве Мексики в Кито. Мексиканское правительство собиралось дать политическое убежище Гласу, но эквадорский МИД требовал выдать политика правосудию.

Диппредставительство не пускало полицию на свою территорию для ареста Гласа. Вечером 5 апреля правоохранители взяли штурмом посольство Мексики в Кито и арестовали Гласа. Бывший вице-президент Эквадора — обвиняемый по делу о коррупции. Он уже отбывал наказание в тюрьме с 2017 по 2022 год.

Ранее Мексика выдала США крупного наркобарона Овидио Гусмана Лопеса. Решение стало последним шагом по борьбе Минюста Мексики с картелем «Синалоа».