06 апреля 2024, 08:26
Дипломаты получили травмы во время штурма мексиканского посольства в Эквадоре
МИД Мексики: дипломаты пострадали во время штурма посольства в Эквадоре
Мексиканские дипломаты в Эквадоре получили травмы во время штурма посольства, когда силовики ворвались для ареста укрывающегося эквадорского экс-вице-президента. Об этом сообщила министерств иностранных дел страны Алисия Барсена в соцсети Х.
«В ходе консультаций с президентом Лопесом Обрадором, учитывая вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и травмы, полученные мексиканским дипломатическим персоналом в Эквадоре, Мексика объявляет о немедленном разрыве дипломатических отношений с Эквадором», — написала она.
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Ранее власти Эквадора задержали бывшего вице-президента Хорхе Гласа, который находился в посольстве Мексики в Кито. Мексиканское правительство собиралось дать политическое убежище Гласу, но эквадорский МИД требовал выдать политика правосудию.
Диппредставительство не пускало полицию на свою территорию для ареста Гласа. Вечером 5 апреля правоохранители взяли штурмом посольство Мексики в Кито и арестовали Гласа. Бывший вице-президент Эквадора — обвиняемый по делу о коррупции. Он уже отбывал наказание в тюрьме с 2017 по 2022 год.
Ранее Мексика выдала США крупного наркобарона Овидио Гусмана Лопеса. Решение стало последним шагом по борьбе Минюста Мексики с картелем «Синалоа».
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