Мир 09 апреля 2023, 11:10 Полиция Чехии возбудила 95 дел против поддерживающих действия России на Украине Чешская полиция возбудила 95 дел, связанных с поддержкой действий РФ на Украине pxfuel

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Чешская полиция возбудила 95 уголовных дел в отношении граждан, которые поддерживают спецоперацию России на Украине. Об этом сообщил портал irozhlas.cz.

По данным издания, подсчитано количество дел, возбужденных с первого дня СВО — 24 февраля 2022 года. В 67 случаях против подозреваемых выдвинули обвинения.

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«Мы возбудили 95 уголовных дел», — процитировал портал пресс-секретаря полиции республики Ондрея Моравчика.

Он отметил, что дела возбуждаются, если полиции доподлинно известно, что было совершено уголовное преступление.

Правительство Чехии ранее одобрило предложение Министерства иностранных дел продлить до 31 марта 2024 года запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Ограничение также касается долговременного проживания в республике граждан, у которых есть паспорта других стран.

Президент Чехии Петр Павел спрогнозировал переломный момент украинского конфликта в 2023 году. По его мнению, обе стороны в текущем году попытаются разрешить ситуацию и улучшить переговорные позиции.