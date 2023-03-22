22 марта 2023, 23:34
Чехия еще на год продлила запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии
CTK: Чехия продлила до 31 марта 2024 года запрет на выдачу виз россиянам и белорусам
Правительство Чехии одобрило предложение Министерства иностранных дел продлить до 31 марта 2024 года запрет на выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Об этом сообщило местное информационное агентство CTK.
Также запрет касается разрешений на долговременное проживание в республике граждан, у которых есть паспорта других стран.
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Визы будут выдавать россиянам и белорусам в чрезвычайных случаях — например, по гуманитарным соображениям.
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Республика ввела запрет в 2022 году — сразу после начала спецоперации на Украине.
Ранее стало известно, что власти острова Бали хотят ужесточить визовые требования для россиян и украинцев. Сейчас там действует упрощенный режим. Это связано с участившимися жалобами местных жителей на «плохое поведение и возможные преступные действия», которые, предположительно, совершают туристы из России и Украины.
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