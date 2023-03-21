Мир 21 марта 2023, 02:26 Президент Чехии спрогнозировал перелом в конфликте на Украине Президент Чехии Петр Павел спрогнозировал перелом в конфликте на Украине в 2023 году

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Президент Чехии Петр Павел сообщил, что в 2023 году в украинском конфликте произойдет переломный момент. Такое предположение он выдвинул в беседе с журналистами, сообщило РИА «Новости».

Чешский президент отметил, что в последние месяцы военные действия проходят слишком статично. По его мнению, обе стороны в текущем году попытаются разрешить ситуацию и улучшить переговорные позиции. Павел также заявил, что Украина будет готовиться к одному крупному контрнаступлению.

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«Для этого Киев должен собрать не только огромные человеческие силы, материальные, технические, но также и финансовые ресурсы», — добавил он.

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Ранее экс-глава Генштаба армии Чехии Йиржи Шедивы предупредил Запад о том, что не стоит недооценивать Россию. По его словам, у России еще много чего припасено. Шедивы добавил, что любой, кто недооценивает своего противника, рано или поздно проиграет.