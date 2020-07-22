Полиция Австрии учтет видео с признанием родственников при расследовании убийства россиянина

Австрийские полицейские примут к сведению видео из интернета, участники которого сознались в убийстве россиянина чеченского происхождения Мартина Бека в Герасдорфе. Ролик уже перевели на немецкий язык.

Об этом ТАСС сообщил представитель полиции Нижней Австрии Йоханн Баумшлагер. Именно это управление ведет расследование убийства.

«Следователи знают об этой видеозаписи в Facebook. Она была переведена (на немецкий язык — прим. ред.). И они учтут ее в ходе их расследования», — сообщил он.

4 июля Мамихан Умаров, записывающий ролики на YouTube под псевдонимом Анзор из Вены, а позже сменивший имя на немецкое Мартин Бек, был хладнокровно убит выстрелом в голову в Австрии.

Ранее в Сети появилось видео, на котором родственники Умарова взяли на себя ответственность на его смерть. Свое видеообращение они записали на чеченском языке.