Родственники убитого в Австрии чеченского блогера взяли на себя ответственность за его смерть

Родные чеченского блогера Анзора (Мамихана Умарова) из села Мескер-Юрт взяли на себя ответственность за его убийство. Они записали и выложили в Сеть видеообращение.

«Из нашего рода собака, которая жила в Европе, Мамихан Умаров. Пока с ним не разобрались, у нас не было возможности показать себя. Мы пытались установить с ним связь и остановить его. Мы сказали ему прекратить, перестать, не делать этого», — приводит портал «Кавказ.Реалии» перевод заявления одного из родственников убитого.

По его словам, Умаров рассказал, что вынужден критиковать власть Чечни из-за давления со стороны спецслужб Европы.

«В Европе есть много людей, которые арестованы по подозрению в убийстве беспричинно. То, что сделано, сделано нами», — заявил один из снявшихся в ролике. На видео были отец и дядя Умарова.

Ранее Мамихан Умаров попросил убежища в Австрии. Его убили выстрелом в голову в пригороде Вены 4 июля.