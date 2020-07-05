Полиция Австрии установит причастность к стрельбе выходцев из Чечни

ЧП случилось 4 июля, около 19:30 по местному времени (18:30 по Москве). Стрельба раздалась на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф-бай-Вин недалеко от Вены.

Шварценеккер рассказал, что 43-летнего россиянина нашли мертвым с огнестрельным ранением. Полицейские начали розыск. В итоге около 21:30 в районе Линце, Верхняя Австрия, правоохранители задержали 47-летнего предполагаемого стрелка. Он также приехал из России.

Местные СМИ писали, что стрелявший и погибший — уроженцы из Чечни. Представитель полиции земли Нижняя Австрия пока не подтвердил эти сообщения.

«Я пока не могу это подтвердить. Пока у нас речь о гражданах России, их личности еще предстоит уточнить», — добавил он.

Австрийское агентство печати APA ранее писало, что застрелен проситель убежища из России.