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    05 июля 2020, 11:56

    Полиция Австрии установит причастность к стрельбе выходцев из Чечни

    Алена Макаренко

    Полиция Австрии пока не подтвердила, что участвовавшие в стрельбе под Веной россияне — выходцы из Чечни. Об этом рассказал представитель полиции земли Нижняя Австрия Вальтер Шварценеккер, сообщило РИА «Новости».

    ЧП случилось 4 июля, около 19:30 по местному времени (18:30 по Москве). Стрельба раздалась на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф-бай-Вин недалеко от Вены.

    Шварценеккер рассказал, что 43-летнего россиянина нашли мертвым с огнестрельным ранением. Полицейские начали розыск. В итоге около 21:30 в районе Линце, Верхняя Австрия, правоохранители задержали 47-летнего предполагаемого стрелка. Он также приехал из России.

    Местные СМИ писали, что стрелявший и погибший — уроженцы из Чечни. Представитель полиции земли Нижняя Австрия пока не подтвердил эти сообщения.

    «Я пока не могу это подтвердить. Пока у нас речь о гражданах России, их личности еще предстоит уточнить», — добавил он.

    Австрийское агентство печати APA ранее писало, что застрелен проситель убежища из России.