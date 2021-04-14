Полицейский застрелил подростка в США

В американском штате Мэриленд полицейский застрелил 16-летнего подростка. По предварительным данным, юноша был вооружен пистолетом и ножом.

В полицейский участок округа Сент-Мэри в 01:30 поступили два звонка от мужчин о подозрительном юноше. Они опасались, что он вооружен, сообщило издание FOX 5 DC.

Когда полицейские приехали на вызов, их ждал подросток со страйкбольным пистолетом и ножом. Свидетель происшествия рассказал, что юноша направил оружие в сторону полицейских. После этого в него последовал выстрел.

«Другой свидетель рассказал полиции штата, что подросток стоял, держа в руке нож. Когда он отказался бросить нож, офицер выстрелил в него снова», — сообщило американское издание.

Полицейские оказали молодому человеку первую помощь до приезда медиков, однако он скончался в больнице.

Ранее в Миннеаполисе сотни людей вышли на протест против очередного убийства темнокожего — 20-летнего Даунта Райта. Полиция заявляет, что его застрелили по ошибке. Женщина-офицер потянулась за электрошокером, но случайно взялась за пистолет.