Убийство афроамериканца в Миннесоте назвали случайностью

Гибель темнокожего американца Данта Райта в Миннесоте от рук полицейского объяснили трагической случайностью. Офицер перепутал электрошокер с пистолетом и выстрелил.

Начальник полиции штата Миннесота Тим Гэннон заявил, что женщина-полицейский не хотела ранить или убить афроамериканца. Его слова привел телеканал CNN.

«Насколько мне известно, офицер хотела применить тазер (электрошоковое оружие — прим. ред.), но по ошибке застрелила его», — подчеркнул Гэннон.

Он выразил соболезнования семье Райта и пообещал, что расследование инцидента будет максимально прозрачным.

Полиция также предоставила запись с нательной видеокамеры сотрудницы правоохранительных органов. В кадре видно, как молодой человек залез обратно в машину. После этого последовал крик «Тазер!». Так полицейские предупреждают о применении электрошокера.

«О, черт! Я выстрелила в него!» — воскликнула офицер после случившегося.

Машину 20-летнего Данта Райта полиция остановила из-за нарушения ПДД. Требованиям стражей порядка он не подчинился и сел в автомобиль. Тогда и прозвучал выстрел. После гибели афроамериканца начались протесты.