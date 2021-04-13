В Миннеаполисе сотни людей вышли на протест против очередного убийства темнокожего — 20-летнего Даунта Райта. Полиция заявляет, что его застрелили по ошибке. Женщина-офицер потянулась за электрошокером, но случайно взялась за пистолет. Параллельно с этим в Миннеаполисе идет суд на Дереком Шовином, убившим чуть менее года назад другого темнокожего — Джорджа Флойда. «360» сравнивал две истории и разбирался, ждать ли повторения массовых протестов в США.

Два мертвых темнокожих

В воскресенье, 11 апреля, полицейские остановили автомобиль Даунта Райта из-за нарушения правил дорожного движения. Позже выяснилось, что у молодого человека была просрочена регистрация на машину. Офицеры пробили информацию по Райту и узнали, что он не явился в суд по обвинению в ношении незарегистрированного пистолета во время протестов в Миннеаполисе в июне. Это послужило поводом для ареста. Когда Райту сообщил об аресте на основании ордера, он попытался вернуться в машину.

Тогда офицер Ким Поттер, что видно и слышно на видеозаписи с нательной камеры, несколько раз прокричала: «Электрошокер!» и выстрелила. Позднее начальник полиции объяснил, что она намеревалась схватить электрошокер, но вместо этого взялась за пистолет и произвела непреднамеренный выстрел. На записи также слышно, как она говорит: «Черт подери, я только что выстрелила в него».

Поттер была одним из высокопоставленных сотрудников полиции и проработала в этой сфере 26 лет.

«Офицер Ким Поттер убила Даунта Райт — но знала ли она разницу между пистолетом и электрошокером? Факты: 26 лет в полиции — она работала уже шесть лет, когда Даунт родился! Была президентом профсоюза полицейских. Отстаивала сомнительные действия ранее».

После выстрела Райт продолжил вести машину, но вскоре врезался в другой автомобиль. Офицеры и медицинский персонал оказали первую помощь, но Райт умер на месте. Девушка, ехавшая с ним, попала в больницу с неопасными травмами.

На фото Даунт Райт со своей дочерью

Это убийство произошло почти через год после смерти 46-летнего Джорджа Флойда. Однако обстоятельства смерти разнились. 25 мая 2020 года в службу экстренной помощи позвонил человек, сообщивший, что темнокожий мужчина купил товары в магазине и предъявил фальшивую купюру на 20 долларов. После этого Флойда задержали офицеры полиции. Когда он начал сопротивляться, офицер Дерек Шовин повалил его на пол и удерживал там, прижимая коленом его шею. За этим наблюдали три других офицера, в какой-то момент двое из них помогали Шовину удерживать Флойда. Они также не позволяли прохожим вмешаться в ситуацию.

Несмотря на то, что Флойд несколько раз повторял, что он не может дышать, Шовин не убирал колено. Он удерживал Флойда в таком положении девять минут и 29 секунд. Полицейский не убирал колено до тех пор, пока не приехала скорая помощь. При этом тело Флойда обмякло уже минуте на седьмой.

Реакция властей

Губернатор Миннесоты Тим Уолц, мэр Сент-Пола Мелвин Картер и мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей в понедельник провели брифинг для прессы. Уолц сказал, что Райт будет добавлен в список, в который войдут Филандо Кастиль, Джамар Кларк и Джордж Флойд — все темнокожие мужчины, убитые полицией в штате.

Фрей охарактеризовал ситуацию как жестокую для сообщества.

«Еще один офицер участвовал в стрельбе, пока мы выносим приговор по делу другого офицера, участвовавшего в убийстве», — сказал он, ссылаясь на судебные слушания по делу гибели Джорджа Флойда.

Бюро уголовного задержания Миннесоты расследует стрельбу. Джон Харрингтон, комиссар общественной безопасности Миннесоты, сказал, что еще слишком рано давать какие-либо реальные комментарии по поводу произошедшего.

Люди на протестах в Бруклин-Сентере

Ким Поттер была отправлена в административный отпуск.

«Я не собираюсь стоять здесь и говорить вам, что все мы — город, округ, штат, нация — добились необходимого прогресса, когда мы, несомненно, этого не сделали», — сказал Фрей.

Президент Джо Байден заявил в понедельник, что видел «довольно жестокие» кадры с нательной камеры и молился за семью Райта, хотя ему еще предстоит поговорить с ними.

В случае с Флойдом все четверо полицейских, участвовавших в задержании, были уволены на следующий день после произошедшего. Однако поначалу власти пытались приуменьшить степень преступления офицеров.

После вскрытия тела Флойда 26 мая предварительная судебно-медицинская экспертиза не обнаружила «никаких физических данных, подтверждающих диагноз травматической асфиксии или удушения». Они пытались заявить, что Флойд умер из-за совокупного эффекта от задержания полиции, его основного состояния здоровья и любых потенциальных интоксикантов в его организме. Судмедэксперт тогда сказал, что Флойд «был под высоким содержанием фентанила и, возможно, употреблял метамфетамин перед смертью».

Семья Флойда провела еще одну аутопсию 1 июня. Экспертиза показала, что Флойд умер непосредственно от асфиксии.

Позже Шовину предъявили обвинение в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени. Затем первое обвинение изменили на убийство второй степени.

Суд над ним начался в конце апреля. Он первый полицейский из четырех, участвующих в этом деле, который предстал перед судом. Примечательно, что впервые в штате Миннесота, где проходит судебный процесс, судебное разбирательство записывается и транслируется в прямом эфире для широкой публики.

Начало протестов

Протесты против полицейской жестокости начались в тот же день. Сотни людей собрались в Бруклин-Сентере, где проходил суд над Шовином, через несколько часов после того, как Райт был убит.

«Я внимательно слежу за ситуацией в Бруклин-Сентере, пока наш штат оплакивает очередную жизнь темнокожего человека, отнятую правоохранительными органами», — написал губернатор Миннесоты Тим Уолц.

Губернатор и оба мэра попросили людей не обострять ситуацию и не сеять хаос в сообществах, которые Флойд и Райт называли своим домом. По словам мэра Картера, это не чтит память о них. Президент США Джо Байден также призвал к мирным протестам.

Люди рисуют слова «Справедливость для Даунта Райта» на улице рядом с мемориалом в честь Джорджа Флойда.

В понедельник власти объявили в районе Миннеаполиса чрезвычайное положение, а также комендантский час с 19:00 до 06:00. Национальная гвардия Миннесоты заявила, что планирует удвоить свое присутствие в регионе до тысячи военнослужащих к концу понедельника.

Пока все идет по той же траектории, по которой развивались события после смерти Джорджа Флойда. Он погиб 25 мая, а уже 26 мая в Миннесоте начались протесты. К полудню тысячи людей собрались на месте гибели Флойда и установили импровизированный мемориал. Организаторы митинга подчеркивали, что акция протеста будет мирной. Протестующие и семья Флойда требовали, чтобы всем четырем полицейским было предъявлено обвинение в убийстве.

Протесты превратились в беспорядки в ночь на 28 мая, когда часть протестующих захватила третий полицейский участок Миннеаполиса и подожгла его. После этого мэр Фрей подписал приказ о введении чрезвычайного положения и комендантского часа в городе с 20:00 до 06:00.

Ситуация вновь стабилизировалась и вернулась к режиму мирных протестов, когда власти мобилизовали войска Национальной гвардии Миннесоты. К началу июня 2020 года при беспорядках погибли два человека, было произведено 604 ареста и нанесено ущерба имуществу на сумму более 500 миллионов долларов в 1500 населенных пунктах.

Протесты в поддержу движения Black Lives Matter распространились по всей стране и охватили более 2000 городов в более чем 60 странах. По оценкам опросов, проведенных летом 2020 года, от 15 до 26 миллионов человек в какой-то момент участвовали в демонстрациях, что сделало протесты крупнейшими в истории США. По меньшей мере в 200 городах ввели комендантский час, по меньшей мере в 27 штатах в ответ на беспорядки задействовали более 62 тысяч сотрудников Национальной гвардии.

По словам политолога Эндрю Корыбко, несмотря на то, что случаи между собой похожи исключительно цветом кожи погибших и смертью от рук полицейских, их действительно могут использовать для того, чтобы раздуть очередную волну протестов. Подобные смерти зачастую служат поводом для подъема движения Black Lives Matter.

Он также допустил, что в отличие от Трампа, открыто поддерживающего полицию, Байден встанет на сторону движения BLM, потому что оно апеллирует к «наиболее радикальной части его электората». К тому же он известен своими высказываниями против полиции и применения силы против подозреваемых.