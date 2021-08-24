facebook_pixel
    24 августа 2021, 12:19

    Политолог Золотарев в годовщину независимости Украины предсказал ей распад

    Екатерина Шамина

    Политолог Андрей Золотарев предрек Украине распад. Развал страны может стать последствием курса, по которому ее ведут политики последние 30 лет.

    Политолог Золотарев в годовщину независимости Украины предсказал ей распад

    Во вторник, 24 августа, Украина отмечает 30 лет независимости. Однако политолог Золотарев в статье для издания «Главред» назвал эти десятилетия «нерадостными». Украина, по его мнению, единственная страна из бывших советских республик, которая не достигла ВВП уровня 1991 года.

    «Украинская экономика была 15-й экономикой мира, но скатилась куда-то далеко. Украина имела очень хорошие стартовые возможности индустриально-аграрной страны, но сейчас превращается в аграрно-сырьевой придаток стран „золотого миллиарда“», — написал Золотарев.

    У страны нет никаких достижений в экономической и социальной сферах, происходит убыль населения — с 52 до 37 миллионов человек. Будущее страны, по словам политолога, еще мрачнее. Из-за проводимого властью курса последние годы Украину ждет распад. Сейчас Украину связывает только полиция, денежная единица, вооруженные силы и торговые сети, по мнению Золотарева.

    «Если же человеческий капитал будет потерян, то какие бы сюда ни заходили инвестиции, низкоквалифицированный рабочий труд с низкой добавочной стоимостью — это все, что украинцам смогут предложить. Это самое печальное», — добавил политолог.

    Золотарев считает, что улучшить ситуацию поможет «политическая воля у политической и деловой элиты».