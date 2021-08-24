Политолог Золотарев в годовщину независимости Украины предсказал ей распад

Политолог Андрей Золотарев предрек Украине распад. Развал страны может стать последствием курса, по которому ее ведут политики последние 30 лет.

Во вторник, 24 августа, Украина отмечает 30 лет независимости. Однако политолог Золотарев в статье для издания «Главред» назвал эти десятилетия «нерадостными». Украина, по его мнению, единственная страна из бывших советских республик, которая не достигла ВВП уровня 1991 года.

«Украинская экономика была 15-й экономикой мира, но скатилась куда-то далеко. Украина имела очень хорошие стартовые возможности индустриально-аграрной страны, но сейчас превращается в аграрно-сырьевой придаток стран „золотого миллиарда“», — написал Золотарев.

У страны нет никаких достижений в экономической и социальной сферах, происходит убыль населения — с 52 до 37 миллионов человек. Будущее страны, по словам политолога, еще мрачнее. Из-за проводимого властью курса последние годы Украину ждет распад. Сейчас Украину связывает только полиция, денежная единица, вооруженные силы и торговые сети, по мнению Золотарева.

«Если же человеческий капитал будет потерян, то какие бы сюда ни заходили инвестиции, низкоквалифицированный рабочий труд с низкой добавочной стоимостью — это все, что украинцам смогут предложить. Это самое печальное», — добавил политолог.

Золотарев считает, что улучшить ситуацию поможет «политическая воля у политической и деловой элиты».