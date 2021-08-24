Депутат Рады назвал отношение Запада к «Крымской платформе» хорошим сигналом для РФ

Необязательное отношение лидеров стран Запада к участию в саммите «Крымская платформа» является очень плохим сигналом для Украины и обнадеживающим для России. Об этом депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы За жизнь» Олег Волошин написал в Facebook.

Саммит «Крымская платформа» прошел в Киеве накануне. В нем приняли участие представители 46 стран и международных организаций. По итогам мероприятия президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании коалиции для освобождения Крыма из-под мнимой оккупации со стороны России.

Парламентарий обратил внимание, что на саммит не приехал глава МИД Франции. Вместо него на «Крымскую платформу» пожаловал министр-делегат внешней торговли. Депутат также указал, что Великобритания, которая казалась ему ключевым куратором Зеленского, вместо главы оборонного ведомства прислала на саммит девушку из дипломатического министерства.

Волошин пришел к выводу, что такая замена западных представителей— плохой сигнал для Украины.

«Даже самые рьяные критики Кремля на Западе не считают изменение статус-кво вокруг Крыма реалистичной задачей», — констатировал народный избранник.

Депутат также посчитал неубедительной причиной отказ от участия в форуме из-за ситуации в Афганистане. Это лишь показало, что крымский вопрос не относится к числу первоочередных в мировой повестке, хотя украинские власти. по его мнению, рассчитывали добиться обратного эффекта.

Французская газета Le Figaro ранее написала, что Крым перестал интересовать Запад.