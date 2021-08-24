Зеленский сообщил о создании Дня украинской государственности

День украинской государственности появился на Украине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления в честь 30-й годовщины независимости страны.

«Мы начинаем отмечать День украинской государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева — столицы Киевской Руси — Украины, которую не зря называют местом, где все начинается», — заявил Зеленский. Его процитировал ТАСС.

Президент сразу же подписал указ. Он отметил, что теперь зарождение государственности украинцы будут отмечать в День крещения Киевской Руси. Этот праздник ежегодно проходит 28 июля.

Ранее Зеленский объявил о создании «Крымской платформы», которая будет заниматься вопросом возвращения полуострова в состав Украины. Саммит прошел 23 августа, в нем участвовали представители разных стран. Однако французская газета Le Figaro написала, что западные государства утратили интерес к данной теме. Об этом свидетельствует то, что на форум не приехали лидеры США, Франции, ФРГ. При этом сам украинский президент высказал мнение о том, что это связано с боязнью Запада России.