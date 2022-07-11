Политолог спрогнозировал ухудшение отношений России и Британии в случае премьерства Лиз Трасс

Глава МИД Британии Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра. Если она займет эту должность, отношения Британии с Россией только обострятся, рассказал «360» политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

По его словам, многие прогнозировали, что на место Джонсона придет еще более радикально настроенный по отношению к России политик.

«Лиз Трасс — одна из подобных. Она не раз делала более жесткие заявления, чем Борис Джонсон. Я думаю, [если она станет премьером Британии], ничего хорошего для британо-российских отношений это не принесет, только усугубит их», — поделился мнением Михайлов.

Он призвал готовиться к ужесточению англосаксонской политики по отношению к России. Политолог добавил, что, если Британия будет говорить с Россией на языке силы, «мы этим же ответим».

«Шансы у Лиз Трасс, наверное, как и у других претендентов. Я не думаю, что у нее прямо большое преимущество. Но из тех, кто выдвигается и обсуждается, нет никого, кто был бы менее жесток в риторике, чем Борис Джонсон. Все — более», — подчеркнул Михайлов.

Джонсон решил покинуть пост главы кабмина Британии и лидера Консервативной партии 7 июля. Поводом стал уход более чем 50 министров правительства из-за подорванного доверия к премьеру. Помимо Трасс, среди кандидатов на место Джонсона — экс-глава Минфина Британии Риши Сунак, назначенный на его должность Надим Захави и глава Минтранса страны Грант Шэппс.