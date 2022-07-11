Глава МИД Британии Лиз Трасс захотела стать премьер-министром

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра страны. Об этом политик написала в своей статье для газеты The Telegraph.

«Я буду бороться на выборах как консерватор и править как консерватор», — отметила Трасс в материале.

Глава британского МИД пообещала «начать снижать налоги с первого дня» на посту премьер-министра страны.

7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что принял решение покинуть пост главы кабмина страны и лидера Консервативной партии. Поводом послужил уход более чем 50 министров правительства из-за подорванного доверия к главе.

На его место свои кандидатуры выдвинули уже несколько человек. Среди них бывший глава Минфина Великобритании Риши Сунак, назначенный на его должность Надим Захави, а также глава Минтранса страны Грант Шэппс.

The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Джонсон может и вовсе уйти из политики. При этом сейчас, как отметили собеседники издания, он не намерен отказываться от своего депутатского мандата.