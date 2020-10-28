Политолог объяснил цель заявления Лукашенко о финансировании бастующих из-за рубежа

Александр Лукашенко заявил о поддержке из-за границы бастующих работников, чтобы обелить себя и показать свой авторитет. Такое мнение в беседе с «360» высказал белорусский политолог Валерий Карбалевич.

Это версия, которая с момента голосования, с 9 августа, постоянно озвучивается белорусскими официальными лицами и СМИ, отметил эксперт.

В подтверждение этой версии приводится бесконечное количество каких-то заявлений, что Европа, США поддерживают народ в этом конфликте. Смысл этой версии в том, что в Белоруссии люди не могут быть недовольны Лукашенко. Весь белорусский народ любит [по этой версии] Лукашенко и поддерживает. Поэтому если что-то происходит в стране, то это исключительно из-за границы Валерий Карбалевич.

Политолог напомнил, что в ходе самой избирательной кампании этой заграницей была Россия. Речь идет об аресте 33 россиян в Белоруссии в конце июля 2020 года. Тогда заявлялось, что эти люди — якобы сотрудники ЧВК «Вагнер», которые хотели дестабилизировать ситуацию в стране перед президентскими выборами. Карбалевич прокомментировал и объявленную Светланой Тихановской забастовку.

«Светлана Тихановская объявила, что создается фонд поддержки людей, которые пострадали от политических репрессий. Эта инициатива распространяется и на людей, которые могут пострадать в забастовках. В этот фонд могут вносить средства как белорусские граждане, так и зарубежные. Полноценной забастовки пока нет, есть попытки», — сказал эксперт.

Ранее Лукашенко заявил, что выступающие за забастовку рабочие получают деньги из-за рубежа. По его словам, на самом деле в Белоруссии единицы не хотят работать.

«Мы же знаем, что эти 10-12 человек, „ядро“, которые попали на этот завод, проплачены, им до сих пор платят из Польши, Литвы», — сказал политик.

Срок действия ультиматума Тихановской закончился 25 октября. Экс-кандидат в президенты Белоруссии требовала отставки действующего белорусского лидера, освобождения политзаключенных и прекращения насилия. В противном случае оппозиция пообещала устроить общенациональную забастовку.