Лукашенко назвал источник финансирования «ядра» бастующих на заводах

Наиболее активная часть рабочих, выступающих за забастовку на белорусских предприятиях, финансируется из-за рубежа. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, в стране единицы рабочих, которые не хотят работать.

«Освободите остальную часть трудящихся, которые хотят работать, от этой, проплаченной. Мы же знаем, что эти 10-12 человек, „ядро“, которые попали на этот завод, проплачены, им до сих пор платят из Польши, Литвы», — заявил Лукашенко на совещании, во время обращения к чиновникам. Фрагмент совещания показал телеканал «Беларусь 1».

Он также заметил, что белорусские власти и силовые структуры не могут отследить все денежные потоки протестующим, потому что средства поступают «по закрытым каналам».

В воскресенье, 25 октября, закончился срок действия ультиматума экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской властям республики. Оппозиция потребовала отставки действующего президента страны Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и остановки насилия на улицах.

В противном случае руководству страны пригрозили общенациональной забастовкой. В начале августа Тихановская проиграла Лукашенко на выборах президента страны. После этого несогласные с результатами голосования стали выходить на улицы с митингами.

Замначальника управления генпрокуратуры по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом Андрей Сербун ранее рассказал, что в Белоруссии возбудили больше 500 уголовных дел, которые связаны с массовыми беспорядками.