Политолог не увидел сигнала в обещании Байдена оказать военную поддержку Зеленскому

Обещание Байдена во время разговора с Зеленским оказать военную помощь Украине в конфликте с Россией — это общая фраза. Это сказал бы любой другой американский президент. Об этом в разговоре с «360» заявил политолог, американист Малек Дудаков.

«В принципе Байден не сказал ничего существенного. Он сказал, что он поддержит Украину в любом конфликте с Россией — это мог бы сказать любой другой американский президент, это и так очевидно. Здесь нет какого-то особого сигнала или месседжа. Политика Байдена в отношении Украины сейчас не сильно отличается от политики Трампа. Идут некоторые поставки вооружений, не особо массированные, не особо большие, но ничего существенно не поменялось», — объяснил Дудаков.

Политолог отметил, что если конфликт в Донбассе сейчас разгорится сильнее, то Джо Байдену придется занять какую-то более активную позицию, тогда как его предшественнику Дональду Трампу не приходилось с этим сталкиваться.

«Либо отправлять больше регулярных частей американских для тренировки украинской армии, либо усиливать поставки оружия. <…> Сейчас это Байдена скорее отвлекает. Сейчас у него основной упор на отношения с Китаем. <…> Понятно, что события на востоке Украины отвлекают его от основного элемента напряженности в американских отношениях с Поднебесной», — добавил американист.

По словам Дудакова, это обещание помощи со стороны Байдена может в какой-то степени обострить ситуацию в Донбассе, ведь про Украину несколько месяцев за океаном не вспоминали. Теперь, отметил собеседник, Киев может отыскать искусственные причины, чтобы опять раздуть конфликт.

Накануне президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский поговорили по телефону. Глава Белого дома уверил, что Вашингтон окажет Киеву военную поддержку в случае войны с Россией. После этой беседы ВСУ впервые с июля применили против ЛНР артиллерию.