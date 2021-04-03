ВСУ применили против ЛНР артиллерию впервые с июля

Украинские силовики открыли огонь из артиллерии по позициям самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Это произошло впервые с июля 2020 года, сообщила Народная милиция ЛНР.

Украинская сторона продолжает эскалацию конфликта, подвергая обстрелам территорию Луганской Народной Республики. <…> Впервые с момента введения дополнительных мер по контролю соблюдения режима прекращения огня, [ВСУ Украины] применили артиллерию калибра 122 миллиметра», — заявила Народная милиция.

Отмечается, что всего по территории самопровозглашенной республики выпустили 16 снарядов. Военные вели обстрелы с позиций 59-й и 92-й бригад. Для обеспечения безопасности мирного населения был открыт ответный огонь. Военные ЛНР стреляли по позициям ВСУ, с которых велась стрельба из артиллерии.

«Призываем международных наблюдателей и руководство ОБСЕ зафиксировать очередной факт грубого нарушения перемирия украинской стороной», — подчеркнули на сайте.

Военные действия продолжаются в Донбассе с 2014 года. ЛНР и ДНР объявили себя самопровозглашенными республиками. Стороны уже не раз объявляли режим прекращения огня, но каждый раз после этого следовали провокации.