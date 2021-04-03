Переговоры Байдена с Зеленским показались Пушкову смешными

Президент США Джо Байден затронул в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским тему коррупции на Украине. Главам двух государств действительно есть что обсудить.

Сенатор Алексей Пушков с иронией оценил поднятый на переговорах двух лидеров вопрос в своем Telegram-канале.

«Байдену и Зеленскому и впрямь есть что обсудить. Например, дело фирмы Burisma, в которой работал сын Байдена», — напомнил он.

Байдену, добавил сенатор, пришлось спасать эту фирму от расследования, которое вела украинская прокуратура.

«А потом хвалился на весь мир, как уволил генпрокурора Украины», — подытожил Пушков.

Прошедшая телефонная беседа стала первой между американским президентом и главой Украины с момента вступления Байдена в должность. Коррупция, писало издание Politico, стала только одной из тем разговора.

Собеседники затронули вопрос дальнейшего сотрудничества Вашингтона и Киева в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, обсудили укрепление демократии в регионе и согласились, что Украине нужны существенные перемены, чтобы стать частью евроатлантического мира.