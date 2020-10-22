Политолог: Лукашенко договорился с оппозицией о референдуме

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с представителями оппозиции изменения в Конституцию республики. Их примут через референдум, который может состояться следующей весной.

О достигнутом соглашении рассказал политолог, который присутствовал на встрече белорусского лидера с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Его мнение привело РИА «Новости» в Telegram.

Лукашенко и оппозиция договорились, что менять основной закон страны будут через референдум. Его проведение, заметил специалист, может состояться весной 2021 года.

Встреча президента Белоруссии с руководителем российской СВР состоялась в Минске. Официально о ней заранее не объявляли. Во время беседы Александр Лукашенко поблагодарил Сергея Нарышкина за данные разведки и заявил, что вокруг Союзного государства сложилась непростая обстановка.

По словам Нарышкина, в событиях в Белоруссии не последнюю роль сыграли Соединенные Штаты. После прошедших летом президентских выборов Вашингтон пытался устроить в республике «цветную революцию», а теперь готовит схожий сценарий для Молдавии.