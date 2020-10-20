Нарышкин обвинил США в подготовке «революционного» сценария в Молдавии
«Сейчас мы отчетливо видим, что „революционный“ сценарий американцы готовят (после событий в Белоруссии и Киргизии) и для Молдавии, которая в ноябре будет избирать президента», — сказал Сергей Нарышкин. Его слова приводит пресс-бюро СВР.
Нарышкин уверен, что американцев не устраивает нынешний глава Молдавии — Игорь Додон, а точнее, его отношение к странам СНГ, в том числе к России. Глава СВР пояснил, что США видят большие шансы Додона победить на предстоящих выборах. Поэтому они уже настраивают оппозицию в Кишиневе на организацию протестных акций. Демонстранты будут требовать аннулирования результатов голосования.
Он также добавил, что в СМИ уже появились вбросы о готовящихся фальсификациях на выборах главы Молдовии. Кроме того, ведется работа с силовиками, которых убеждают сразу переходить «на сторону народа». Нарышкин добавил, что в Молдавию приедут американские специалисты «по цветным революциям». Таким образом США продолжают вмешиваться в политику и внутренние дела государств, расположенных по периметру России. В пример он привел последние события в Белоруссии и Киргизии.