Нарышкин обвинил США в подготовке «революционного» сценария в Молдавии

США готовят «революционный» сценарий для Молдавии, где скоро пройдут президентские выборы. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Сейчас мы отчетливо видим, что „революционный“ сценарий американцы готовят (после событий в Белоруссии и Киргизии) и для Молдавии, которая в ноябре будет избирать президента», — сказал Сергей Нарышкин. Его слова приводит пресс-бюро СВР.

Нарышкин уверен, что американцев не устраивает нынешний глава Молдавии — Игорь Додон, а точнее, его отношение к странам СНГ, в том числе к России. Глава СВР пояснил, что США видят большие шансы Додона победить на предстоящих выборах. Поэтому они уже настраивают оппозицию в Кишиневе на организацию протестных акций. Демонстранты будут требовать аннулирования результатов голосования.

Он также добавил, что в СМИ уже появились вбросы о готовящихся фальсификациях на выборах главы Молдовии. Кроме того, ведется работа с силовиками, которых убеждают сразу переходить «на сторону народа». Нарышкин добавил, что в Молдавию приедут американские специалисты «по цветным революциям». Таким образом США продолжают вмешиваться в политику и внутренние дела государств, расположенных по периметру России. В пример он привел последние события в Белоруссии и Киргизии.