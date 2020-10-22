Лукашенко поблагодарил Нарышкина за данные разведки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Белорусский лидер заметил, что вокруг Союзного государства складывается непростая обстановка.

Такое мнение Лукашенко высказал в начале встречи, сообщило агентство БелТА. Он добавил, что после беседы произойдет «соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете».

«Мы не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду — Союзного государства», — заметил президент Белоруссии.

Глава государства добавил, что благодарен Нарышкину за сведения, которые регулярно поступают и белорусским спецслужбам, и ему лично.

«У нас очень много совместной работы в этом направлении. <…> У всех интерес к нам — к России, Белоруссии. Мы должны реагировать. Поэтому, думаю, мы о многом договоримся — о совместной работе во благо наших народов», — заключил Лукашенко.

Визит руководителя СВР в Минск официально не анонсировался. Снимок российского самолета в аэропорту Минска ранее разместили СМИ, заявив о предстоящей в четверг встрече с президентом Белоруссии.

Нарышкин в сентябре заявил о ключевой роли США в последних событиях в соседней стране после президентских выборов. Вашингтон, по его словам, пытался организовать в Белоруссии «цветную революцию» и всячески раскручивал Светлану Тихановскую и других представителей оппозиции как «народных лидеров».