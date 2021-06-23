Полет российского самолета перед предупредительной бомбардировкой рядом с британским кораблем попал на видео

Полет российского самолета над британским эсминцем Defender сняли на видео: он поднялся в воздух, когда иностранный корабль нарушил российскую границу у мыса Фиолент.

Кадры, на которые попали самолет и эсминец, опубликовало РИА «Новости» в своем Telegram-канале. Ранее в Минобороны заметили, что Defender остановили предупредительные выстрелы пограничного сторожевого корабля Черноморского флота. По курсу движения британского корабля предупредительное бомбометание выполнил Су-24м. Минобороны Великобритании отметило, что эсминец совершил мирный проход и международное право не нарушал. Предупредительную стрельбу по своему судну ведомство не подтвердило.