Мир 27 февраля 2024, 04:23 «Покажут все американские телеканалы». Подбитый танк Abrams предложили установить у посольства США Военный аналитик Коротченко: подбитый Abrams надо установить у посольства США РИА «Новости»

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Подбитый американский танк Abrams надо сначала изучить, а потом установить у посольства США в Москве. Такую идею выдвинул главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По словам эксперта, изучение бронетехники позволит найти ее сильные и слабые места. А если после установить танк перед зданием американского посольства, это будет иметь важный психологически эффект.

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«Чисто символически это тоже имело бы большое психологическое значение. Это показали бы все американские телеканалы», — заявил Коротченко ТАСС.

В понедельник, 26 февраля, российские военные подбили первый танк Abrams M1, который США поставили Вооруженным силам Украины. Бронемашину уничтожил российский дрон «Ланцет».

Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что подбившие танк бойцы из 15-й отдельной мотострелковой бригады получат награду в размере 10 миллионов рублей.