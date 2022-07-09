Показавшая митингующим средний палец сторонница Бориса Джонсона стала министром образования

Новым министром образования Великобритании стала Андреа Дженкинс. Об этом сообщил The Independent.

Недавно женщина попала в крупный скандал: она показала средний палец толпе митингующих против премьер-министра Бориса Джонсона, а спустя сутки заняла новую должность.

Борис Джонсон объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля. Перед его заявлением об отставке состав сформированного им правительства покинули около 50 сотрудников. При этом политик продолжит занимать свой пост до новых парламентских выборов.

Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд предположил, что после ухода Джонсона антироссийская политика страны не поменяется.

Политолог Дмитрий Дробницкий поделился мнением, что уход Джонсона связан с его пренебрежительным отношением к Евросоюзу.