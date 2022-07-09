Главным наследием Джонсона станет враждебность к России

После ухода Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании политика страны в отношении России, скорее всего, останется враждебной. Не исключено, что преемник Джонсона ее продолжит.

Бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд оценил перспективу британской дипломатии в интервью РИА «Новости».

«Главным наследием Джонсона, которое, скорее всего, будет развиваться его преемником, станет его враждебный настрой против России», — отметил он.

По словам Форда, в Великобритании многие эксперты считают позицию Джонсона одним из его немногих достижений. Политику, которую он продвигал в отношении РФ, продолжат. Причем независимо от того, кто сменит скандального премьера.

«Джонсон споткнулся не в важном политическом вопросе, а в сравнительно тривиальном поведенческом», — заметил экс-посол, добавив, что задачи поменять взгляд на Brexit, Россию и Украину перед преемником стоят не будет.

Борис Джонсон заявил 7 июля, что покидает пост премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии страны. Он продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового главы кабмина.