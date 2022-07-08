Политолог Дробницкий рассказал, с чем связан уход Джонсона в отставку

Борис Джонсон мог покинуть пост премьер-министра Великобритании из-за своего пренебрежительного отношения к Евросоюзу. К уходу политика могли подтолкнуть континентальные элиты. Таким мнением поделился политолог Дмитрий Дробницкий, передала «Вечерняя Москва».

Информация о том, что политик ушел в отставку, появилась в четверг. Однако Джонсон отметил, что свои полномочия будет выполнять до наступления осени.

«Давление на Бориса Джонсона можно также рассматривать как месть континентальных элит за его пренебрежительное отношение к ЕС. Джонсон считает, что Британия может получить валютную зону после развала Евросоюза», — процитировал политолога сайт РИАМО.