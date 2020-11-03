Появилось видео спасения девочки из-под завалов в Измире

Уточняется, что ребенок находился под завалами почти четыре дня.

Ранее землетрясение магнитудой 6,6 с эпицентром в Эгейском море, возле провинции Измир, произошло на западе Турции. Об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD).

«К нам поступила информация о том, что несколько зданий в районах Буджа и Байраклы и Борнова разрушены», — рассказал мэр Измира Бугры Гекче.

По последним данным при землетрясении на западе Турции погибли 100 человек. В больницах находятся 147 из 994 пострадавших.

«Из 994 пострадавших граждан 847 выписаны», — рассказали представители Управления по чрезвычайным ситуациям Турции.

Спасатели все еще разбирают завалы. Сейчас работы ведутся на месте пяти зданий в Измире. Всего порядка 20 строений оказались полностью разрушены.