Число погибших при землетрясении в Турции достигло 100 человек

При землетрясении на западе Турции погибли 100 человек. В больницах находятся 147 из 994 пострадавших.

«Из 994 пострадавших граждан 847 выписаны», — рассказали представители Управления по чрезвычайным ситуациям Турции. Сообщение передает ТАСС.

Спасатели все еще разбирают завалы. Сейчас работы ведутся на месте пяти зданий в Измире. Всего порядка 20 строений оказались полностью разрушены.

Землетрясение произошло 30 октября. Эпицентр находился в Эгейском море. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки мощностью 6,6. Их почувствовали и жители греческих островов, там тоже погибли люди. Кроме того, землетрясение спровоцировало мощное цунами, которое обрушилось на прибрежные города Турции. В Сеферихисаре морская вода затопила улицы.

Из-под завалов одного из домов спасатели достали трехлетнего ребенка. Девочка пробыла там порядка 65 часов. Сейчас ее госпитализировали, жизни ребенка ничто не угрожает.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Измир и обратился со словами поддержки к народу страны. Он пообещал, что пострадавшие и семьи погибших получат всю необходимую помощь от государства.