Сильное землетрясение случилось на западе Турции

В одноименной столице провинции — третьем по величине городе Турции Измире — разрушены здания.

«К нам поступила информация о том, что несколько зданий в районах Буджа и Байраклы и Борнова разрушены», — приводит телеканал NTV слова секретаря мэра Измира Бугры Гекче. Землетрясение ощущалось в Афинах и Стамбуле. Информации о жертвах и пострадавших нет. Местные СМИ сообщили, что на пляжах Измира из-за землетрясения поднялась вода.