Появилось новое видео задержания Джорджа Флойда

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе привело к массовым беспорядкам в США. В Сети появились новые кадры жесткого задержания мужчины полицейскими.

Видео опубликовало британское издание Daily Mail. Момент задержания фиксировался на нательные камеры офицеров Томаса Лейна и Алекса Куэнга. На кадрах видно, как правоохранители подходят к автомобилю Флойда, а затем один из них направляет на мужчину пистолет. Водитель начинает плакать и просить не стрелять в него, но позже оказывается в наручниках.

«Офицер, пожалуйста, не стреляйте в меня. Пожалуйста, приятель», — повторяет Флойд на видео.

В середине июля полиция Миннеаполиса показала еще одни кадры задержания Флойда. Видео стало одной из улик в деле о смерти мужчины, поэтому журналистам ее не предоставили. На запись попал момент, когда офицер Дерек Шовин душил афроамериканца коленом.

Смерть Флойда вызвала волну массовых протестов и погромов не только в США, но и в других странах. В результате митингов появилось движение Black Lives Matter в защиту темнокожего населения.