Жители Миннеаполиса создали патрули для защиты от беспорядков

Жители американского города Миннеаполис (штат Миннесота) взяли обеспечение правопорядка в свои руки. Они начали организовывать патрули для противодействия преступности на фоне сокращения финансирования полиции.

Как сообщило издание The Wall Street Journal, некоторые члены таких отрядов имеют при себе оружие, при этом они заверяют, что не будут его использовать.

Так как полиция не успевает справляться со всеми беспорядками, такие отряды организовали для дополнения сил правоохранительных органов.

Власти Миннеаполиса приняли решение сократить расходы на полицию как минимум на 10 миллионов долларов. Это было сделано на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которого жестоко задержал полицейский. Это спровоцировало массовые беспорядки против полицейского произвола и расизма.

Ранее сообщалось, что на семейную пару из Сент-Луиса, которая во время беспорядков защищала свой дом с оружием, подали в суд, так как их действия сочли угрожающими.