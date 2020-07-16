Полиция показала на видео арест Джорджа Флойда

В Миннеаполисе полиция показала видео с арестом погибшего Джорджа Флойда. Запись была сделана камерой на груди одного из сотрудников. При этом ролик могли посмотреть журналисты только по решению суда.

Видео с арестом не было передано прессе, потому что представляет важную улику в деле о смерти Флойда. Однако журналистам по решению суда разрешили посмотреть запись и пересказать ее.

По словам журналиста, полицейские сначала разговаривали с работниками магазина, которые вызвали правоохранителей. Затем офицер Томас Лэйн подошел к автомобилю Флойда. Полицейский постучал в окно и посветил в него фонариком. Тогда Флойд открыл дверь автомобиля, но показал офицеру только одну руку. После этого полицейский достал оружие и направил его на Флойда. Офицер в этот момент действовал по инструкции. Афроамериканец был напуган оружием, он начал рыдать и положил голову на руль.

Офицеры через три минуты вытащили Флойда из машины и попытались надеть на него наручники. Когда полицейские начали затаскивать афроамериканца в их автомобиль, Флойд первый раз сказал, что ему нечем дышать. Он упал на асфальт, и полицейские уже втроем заковывали Флойда в наручники, а офицер Дерек Шовин душил афроамериканца коленом. В этот момент арестованный произносит последние слова и уже через девять минут приезжает скорая, которая констатирует смерть Флойда. Вся запись длится 16 минут.

Ранее адвокаты уже опубликовывали видео с задержанием афроамериканца, которое было снято с уличных камер наблюдения.