Важное 01 марта 2024, 13:39 Германия отказалась комментировать сообщения об ударе по Крымскому мосту В Минобороны ФРГ отказались комментировать сообщения об ударе по Крымскому мосту РИА «Новости»

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В немецком Минобороны не станут комментировать появившиеся в СМИ записи предполагаемых переговоров военных ФРГ об ударе по Крымскому мосту. Об этом РИА «Новости» заявили в пресс-службе ведомстве.

«Примите к сведению, что мы не комментирует публикации в СМИ их содержание», — отметили в Минобороны.

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Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что получила доступ к аудиозаписи на 40 минут, в котором высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали планы нанесения ударов по Крымскому мосту. По ее словам, в диалоге участники упоминали своих коллег из Великобритании и США.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что пока не слушал такой аудиозаписи и ничего не знает о ее содержании. Глава Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что руководству Германии нужно объясниться перед Россией за разговор военных о Крымском мосте.