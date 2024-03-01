01 марта 2024, 13:39
Германия отказалась комментировать сообщения об ударе по Крымскому мосту
В Минобороны ФРГ отказались комментировать сообщения об ударе по Крымскому мосту
В немецком Минобороны не станут комментировать появившиеся в СМИ записи предполагаемых переговоров военных ФРГ об ударе по Крымскому мосту. Об этом РИА «Новости» заявили в пресс-службе ведомстве.
«Примите к сведению, что мы не комментирует публикации в СМИ их содержание», — отметили в Минобороны.
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Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что получила доступ к аудиозаписи на 40 минут, в котором высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали планы нанесения ударов по Крымскому мосту. По ее словам, в диалоге участники упоминали своих коллег из Великобритании и США.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что пока не слушал такой аудиозаписи и ничего не знает о ее содержании. Глава Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что руководству Германии нужно объясниться перед Россией за разговор военных о Крымском мосте.
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