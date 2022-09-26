Эрдоган назвал своей целью организацию переговоров Путина и Зеленского | 360°

Спецоперация 26 сентября 2022, 23:10 Поделиться Telegram

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Viber Эрдоган назвал своей целью организацию переговоров Путина и Зеленского Президент Турции Эрдоган назвал своей целью организацию переговоров Путина и Зеленского РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал своей целью организацию встречи российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Устроить переговоры он рассчитывает в ближайшее время.

«Мы очень гордимся продолжением процесса, который начался с организации зернового коридора и обмена военнопленными. Сейчас наша цель — как можно скорее организовать встречу лидеров России и Украины», — заявил Эрдоган во время пресс-конференции.

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Президент выступал перед журналистами после заседания кабинета министров, уточнил ТАСС. Эрдоган подчеркнул, что Турции удалось достичь значительных успехов в дипломатической сфере. Власти страны продолжают контактировать как с Россией, так и с Украиной. По словам турецкого лидера, по зерновому коридору с Украины уже вывезли более пяти миллионов тонн продовольствия.

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Ранее Путин заявлял, что российско-украинские переговоры сорвал Запад. Он подчеркивал, что после достижения определенных компромиссов властям Украины дали указание прекратить все договоренности. Западные страны не устраивает мирное урегулирование ситуации.

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