Эрдоган назвал своей целью организацию переговоров Путина и Зеленского | 360°

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Эрдоган назвал своей целью организацию переговоров Путина и Зеленского

Президент Турции Эрдоган назвал своей целью организацию переговоров Путина и Зеленского

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал своей целью организацию встречи российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Устроить переговоры он рассчитывает в ближайшее время.

«Мы очень гордимся продолжением процесса, который начался с организации зернового коридора и обмена военнопленными. Сейчас наша цель — как можно скорее организовать встречу лидеров России и Украины», — заявил Эрдоган во время пресс-конференции.

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Президент выступал перед журналистами после заседания кабинета министров, уточнил ТАСС. Эрдоган подчеркнул, что Турции удалось достичь значительных успехов в дипломатической сфере. Власти страны продолжают контактировать как с Россией, так и с Украиной. По словам турецкого лидера, по зерновому коридору с Украины уже вывезли более пяти миллионов тонн продовольствия.

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Ранее Путин заявлял, что российско-украинские переговоры сорвал Запад. Он подчеркивал, что после достижения определенных компромиссов властям Украины дали указание прекратить все договоренности. Западные страны не устраивает мирное урегулирование ситуации.

Реджеп Эрдоган

Переговоры

Специальная военная операция РФ на Украине

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