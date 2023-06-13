Мир 13 июня 2023, 23:07 Главкома ВСУ Залужного назвали ответственным за диверсию на «Северных потоках» Politico: главком ВСУ Залужный руководил операцией по уничтожению «Северных потоков» РИА «Новости»

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Подготовкой операции по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» руководил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом написало издание Politico.

Авторы статьи сослались на данные, которые получило разведывательное управление Нидерландов.

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«Согласно плану, полученному нидерландской разведкой, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный руководил операцией против „Северного потока“, в которой участвовала небольшая команда дайверов и которая должна была состояться в середине июня 2022 года», — сказано в статье.

Затем Нидерланды связались с ЦРУ и передали им эту информацию. Те же установили контакт с Украиной и пытались предостеречь киевские власти о последствиях диверсии. Ранее об этом также написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.